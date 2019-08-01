قوى الامن عممت صورة مفقود خرج من منزله في طريق الجديدة ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،بناءًعلى إشارة القضاء المختص،صورة المفقود حسين إدلبي من مواليد عام 1969، فلسطيني الجنسية والذي غادر،بتاريخ 27/1/2019،منزله الكائن في محلّة الطريق الجديدة - بيروت،ولميعُد حتى تاريخه".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده،الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الرقمين: 810170 /01_ 810171/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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