قوى الامن عممت صورة مفقود خرج من منزله في طريق الجديدة ولم يعد

عممت المديرية العامة ل​قوى الأمن​ الداخلي،بناءًعلى إشارة ​القضاء​ المختص،صورة المفقود حسين إدلبي من مواليد عام 1969، فلسطيني الجنسية والذي غادر،بتاريخ 27/1/2019،منزله الكائن في محلّة ​الطريق الجديدة​ - ​بيروت​،ولميعُد حتى تاريخه".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده،الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، على أحد الرقمين: 810170 /01_ 810171/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.