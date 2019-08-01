قائد الجيش التقى باسيل على رأس وفد من تكتل "لبنان القوي"

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​ رئيس تكتّل ​لبنان القوي​ الوزير ​جبران باسيل​ على رأس وفد مرافق من التكتّل، قدّم له التهاني لمناسبة عيد الجيش.

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