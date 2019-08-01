كيدانيان: أرسلت كتاب مساهمات المهرجانات الى مجلس الوزراء والجلسة قريبا

أثنى وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​ خلال اطلاقه "كرنفال ​قرطبا​ للسياحة والتراث" في قاعة ​ليلى الصلح حمادة​ في الوزارة على "جهود رئيس اتحاد بلديات جبيل في إنجاح المهرجانات"، مشيراً إلى أنه "بالأمس وقع ​رئيس الجمهورية​ على مرسوم موازنة 2019 وبالامس استلمت من ​مجلس شورى الدولة​ رأيه بمرسوم آلية اعطاء المساهمات للمهرجانات، وقد ارسلت الكتاب الى ​مجلس الوزراء​ واتمنى ان تقر هذه الآلية في اول جلسة لمجلس الوزراء لكي نباشر بعملية الدفع للمهرجانات عن عام 2018، وقد بشرونا ان الجلسة ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة".

واكد كيدانيان ان "لقرطبا خصوصية، المهرجانات في نهايتها ومهرجانات قرطبات تعلن عن برنامجها حيث يمكن للناس حضور المهرجانات بعد ان خف اكتظاظها وتضارب المهرجانات مع بعضها البعض"، معتبراً أن "اقامة المهرجانات بحاجة اليوم الى شجاعة في الوقت الذي تراجعت المساهمات وفي مناخ متشائم، قد اكون الوحيد الذي ما زلت اغرد خارج سربي لأنني اتحدث عن الايجابية وعن تحسن في ارقام قدوم السياح رغم الازمات المستمرة حيث نأمل بالوصول الى خاتمة هذه الازمات".