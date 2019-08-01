هيئة أبناء العرقوب: الجيش اللبناني يمثل العمود الفقري لوحدة لبنان

هنأت ​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​ الجيش ال​لبنان​ي، بعيده الرابع والسبعين، مؤكدة "التفافها الراسخ حول ​المؤسسة العسكرية​، ومثمّنة الدور الرائد الذي تضطلع به لحماية الحدود والسيادة و​الإستقلال​ والإستقرار".

وفي بيان لها رأت الهيئة أن "​الجيش اللبناني​ يمثل العمود الفقري لوحدة لبنان وسلمه الأهلي، والسياج الذي يحمي الوطن والمواطن من كل الأخطار وبخاصة تلك المحدقة بلبنان من ​العدو الاسرائيلي​ وقوى التطرف وشبكات التخريب".