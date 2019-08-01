هيئة أبناء العرقوب: الجيش اللبناني يمثل العمود الفقري لوحدة لبنان

هنأت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا الجيش اللبناني، بعيده الرابع والسبعين، مؤكدة "التفافها الراسخ حول المؤسسة العسكرية، ومثمّنة الدور الرائد الذي تضطلع به لحماية الحدود والسيادة والإستقلال والإستقرار".
وفي بيان لها رأت الهيئة أن "الجيش اللبناني يمثل العمود الفقري لوحدة لبنان وسلمه الأهلي، والسياج الذي يحمي الوطن والمواطن من كل الأخطار وبخاصة تلك المحدقة بلبنان من العدو الاسرائيلي وقوى التطرف وشبكات التخريب".
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