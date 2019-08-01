بري دعا الى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الأربعاء المقبل لدرس عدد من إقتراحات القوانين

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لجان: ​المال​ و​الموازنة​، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل و​الطاقة​ والمياه، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء الواقع في 7 آب الحالي، لدرس إقتراحات القوانين الآتية:

اقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت- ​البقاع​ على طريقة الـBOT، اقتراح القانون الرامي الى اضافة زحلة الى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا، اقرتاح اقلانون المتعلق بإنشاء مجلسين خاصيين يدعيان مجلس إنماء عكار ومجلس إنماء بعلبك- الهرمل، اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلس ​بعلبك الهرمل​، وإقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلس عكار و​الشمال​.

وأوضح أنه إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة العاشرة والنصف من اليوم نفسه بثلث أعضائها.