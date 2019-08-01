طرابلسي نشر النص النهائي بخصوص اعفاءات رسوم الانتقال والتسوية بالمخيمات الفلسطينية

نشر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة النص النهائي بخصوص اعفاءات رسوم الانتقال والتسوية في ​المخيمات الفلسطينية​ كما قدّمه وصوّت عليه ​البرلمان اللبناني​ ووقعه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يوم أمس.

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