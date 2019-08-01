الشيخ حسن التقى تيمور جنبلاط: لإخراج البلاد من دائرة التعطيل

التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​، في دار الطائفة في ​بيروت​، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ على رأس وفد، شدّد خلاله على "أهمية العمل على المستوى السياسي لجمع الصف ووحدة الموقف الوطني، وضرورة إخراج البلاد ومؤسسة ​مجلس الوزراء​ من دائرة التعطيل، وحماية العيش المشترك وصون ​الدستور​ وتخفيف الخطاب الطائفي وضمان ​الأمن​ والسلم الأهلي".

وكان حسن استقبل الوزير السابق غازي العريضي، وبحثا في التطورات ونتائج القمة الإسلامية-المسيحية التي استضافتها دار الطائفة قبل يومين.

كذلك استقبل الحسن رئيس لجنة أوقاف بيروت علي العود يرافقه السيدان منيب ناصر الدين ووليد ابو ضرغم، ثم رجل الاعمال مثقال عطاالله.

ولمناسبة عيد الجيش، وجه شيخ العقل "التحية إلى الجيش"، داعيا إلى "تقديم كل الدعم المطلوب للمؤسسة العسكرية لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، كما تقديم الدعم لكل المؤسسات الأمنية الشرعية".