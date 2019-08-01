خارجية روسيا: محاولة أميركا تشكيل تحالف بحري لحماية مضيق هرمز هدفه الضغط على إيران

أعربت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن قلقها إزاء الحشد في ​الخليج​ وتقول يبدو كما لو أن ​أميركا​ تبحث عن سبب للحرب، معتبرةً أن "محاولة أميركا تشكيل تحالف بحري لحماية ​مضيق هرمز​ تهدف للضغط على ​إيران​".

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