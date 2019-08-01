الوكالة الدولية للطاقة النووية ستعيّن مديرًا عامًا لها بحلول يناير

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فيينا: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة النووية الخميس أنها وضعت جدولًا زمنيًا لانتخاب مدير جديد لها عقب وفاة يوكيا أمانو قبل أسبوعين على أن يتولى مهامه بحلول العام المقبل.

وقررت الدول الأعضاء في الوكالة استلام الترشيحات حتى الخامس من سبتمبر، حسبما ذكرت عقب اجتماع خاص لمجلس حكامها في فيينا.

قالت في بيان "يتوقع أن يعيّن المجلس مديرًا عامًا في أكتوبر 2019، وفي جميع الأحوال يتوقع أن يتولى الشخص المعيّن مهامه في وقت لا يتجاوز الأول من يناير 2020".

وسعت الولايات المتحدة إلى تسريع الجدول الزمني لضمان تولي المدير العام مهامه بحلول سبتمبر، لكن يبدو أن دولًا أخرى ترغب في المزيد من الوقت لإكمال هذه العملية. وسيحظى تعيين المدير العام الجديد بمراقبة دولية نظرًا إلى التوتر بشأن نشاطات إيران النووية.

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تواجه الوكالة الدولية حاليًا انهيار الاتفاق النووي المبرم بين دول كبرى وإيران عام 2015 والذي بدأ بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو 2018.

وفي اجتماع خاص في الأسبوع الماضي اختارت الوكالة الدبلوماسي الروماني كورنل فيروتا مديرًا عامًا موقتًا لها إلى حين تعيين خلف لأمانو.

وكان فيروتا (43 عامًا) يشغل منصب مدير مكتب الأمانة العامة لشؤون التنسيق، وتولى خلال السنوات العشر الماضية مهمات عدة ضمن الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرًا. وهو مرشح لخلافة أمانو بشكل دائم في أعقاب المرحلة الانتقالية. كما يعتبر سفير الأرجنتين لدى الوكالة رافاييل غروسي أحد المرشحين للمنصب.

في ظروف عادية، تستغرق عملية اختيار مدير عام نحو سنة، ولكن يمكن تسريعها حاليًا للإتاحة للمدير العام المقبل بدء ولايته في يناير 2020، وفق ما ذكر لفرانس برس مصدر قريب من الملف.