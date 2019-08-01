شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: اتخذنا الإجراءات اللازمة للتيسير على الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتيسير علي الحجاج وتوعيتهم بمناسك شعائر الحج، وتوفير الوعاظ والأئمة لتوعية الحجاج والرد على أى استفسارات.

وأضاف "طايع"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الخميس، لبحث ترتيبات واستعدادات موسم الحج، أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات الهامة استعدادا لموسم الحج، أبرزها تدريب الوعاظ والأئمة لمساعدة الحجاج على أداء فريضتهم بشكل سهل ويسير، لذلك كانت الوزارة حريصة علي أن تضم بعثة الوزارة نحو ٥٤ واعظ مهمتهم الأساسية هو تقديم الفتاوى والتيسير اللازم للحجاج للتسهيل عليهم أثناء الفريضة.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "لأول مرة تضم بعثة الأوقاف للحج واعظات ورغم قلة العدد إلا أنها بداية جيدة خصوصا أن المرأة تمثل نحو 50٪؜ من الحجاج، وبعضهم لديهم حرج في التعامل مع الوعاظ الرجال".

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وأشار إلى أنه تم توزيع الأئمة علي المنافذ البحرية والبرية والجوية بسفاجا والسويس والغردقة والأقصر لتقديم التوعية الدينية اللازمة للحجاج، كما تم توزيع الأئمة على الفنادق وأماكن إقامة الحجاج لتقديم أيضا الفتاوى التى يحتاجها الحجاج.

ولفت طايع، إلى أن الوعاظ شددوا للحجاج على عدم توظيف أى شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء فريضة الحج، باعتبارها خالصة لله وحده، لذلك يجب احترام قوانين البلد الموجودين بها بعيدا عن الخوض فى أى مسائل خلافية، مشيرا إلى أن الوعاظ قدموا أيضا الفتاوي اللازمة للتيسير والتخفيف على الحجاج منعا للزحام أثناء تأدية بعض الشعائر من بينها على سبيل المثال "رمي الجمرات".