شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاوله تهريب كمية من مستحضرات التجميل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، برئاسة أميرة عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون، وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية والتهرب من سداد الرسوم الجمركية .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة العربية القادمة من الشارقة اشتبه خيرى عبد الرحمن مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من الإمارات، حيث ارتبك، وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 493 عبوة أدوات تجميل مخبأة بين طيات الملابس .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط برقم 17 لسنة 2019.

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