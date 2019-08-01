شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الداخلية" بالبرلمان: 85 ألف جنيه تعويضا لأسرة الحاج المتوفى بدلا من 75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عاصم على جابر، ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة تنسق مع الوزارات الأخرى المعنية بترتيبات موسم الحج ومنها الصحة والسياحة والتضامن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الحجاج المصريين وتلافى أى سلبيات حدثت فى المواسم السابقة للحج وتعظيم الإيجابيات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية السعودية أثنت على الجهود الكبيرة للبعثة المصرية العام الماضى.

وتابع "جابر"، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، المنعقد الآن، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج: "الموسم الماضى كان فيه إيجابيات كثيرة جدا، وكان هناك بالتأكيد بعض السلبيات نعمل على تلافيها فى الموسم الحالى، وننسق مع وزارات الصحة و السياحة وشركة مصر للطيران، لتلافى أى سلبيات، وهدفنا أن يكون المواطن المصرى فى الحج موجود هناك بكرامة وشموخ مصر، فكافة حجاج مصر مسئولين مننا ونعمل على راحتهم، ونذلل أى عقبات تواجههم، فالدولة ومن داخلها وزارة الداخلية تحفظ الأمن داخل مصر، وتحفظ كرامة المواطن خارج مصر".

وأشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة مع وزارة الصحة بالكشف على الحجاج وتحديد نوعية الأدوية التى يأخذوها معهم فى الحج، ففى العام الماضى وزارة الصحة بذلت جهود كبير وكانت بعثاتها تكشف على الحجاج على مدار 24 ساعة ويتم استكمال هذه الجهود بالموسم الجديد للحج، كما يتم حل أى مشكلات تواجه المصريين فى الفنادق من خلال مندوبى وزارة السياحة.

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وأوضح أن ضباط البعثة فى حالة وفاة أى حاج مصرى يقومون باستخراج شهادات الوفاة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات الدفن.

وبشأن التأمين على الحجاج فيما يخص الوفاة أو العجز الكلى، قال إن الحاج يدفع مبلغ 124 جنيها هذا العام بدلا من 119 جنيها، وذلك بعد التعاقد مع شركة مصر للتأمين، حيث تم زيادة 5 جنيهات ليحصل ورثة الحاج على 85 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه، فى حالة الوفاة، وهذا الإجراء لاقى ارتياح بين الحجاج والجهات المنظمة.

وأشاد ممثل الداخلية بجهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف و دار الإفتاء فى التسير على الحجاج وتوعيتهم بكيفية أداء مناسك وشعائر الحج، وقيامهم بتوفير كتيبات عن الحج والشعائر، وتوفير أئمة ووعاظ للشرح والتوضيح للحجيج.