شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل بعثة الحج بالبرلمان: تخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين من 6 لـ 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس شحته إبراهيم عبد الفتاح، ممثل وزارة الرى، وممثل رئيس بعثة الحج، الإجراءات وآخر الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، موضحا أن هناك تقارير يومية يتم إعدادها ودراستها عن موسم الحج لضمان خروجه بشكل لائق وبدون مشاكل لتحقيق أكبر قدر من الراحة للحجاج المصريين.

وقال عبد الفتاح، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المٌنعقد الآن برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة استعدادات الوزارات المختلفة لموسم الحج الجديد، إن وزارة الري باعتبارها المسئولة عن موسم الحج هذا العام، أجرت علي مدار الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات المعنية بموسم الحج كالسياحة والتضامن الاجتماعي والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، وتم وضع خطة شاملة ودقيقة للتيسير علي الحجاج وضمان راحتهم.

ولفت عبد الفتاح إلي أنه من ضمن الأمور الهامة التي تم تنفيذها للتيسير علي الحجاج هو الاتفاق مع شركة "مصر للطيران" لتخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين أثناء الذهاب والعودة من 6 ساعات لـ4 ساعات، وهذا أمر مهم للغاية وسيخفف كثيرا علي الحجاج المصريين.