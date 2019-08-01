شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: إقرار قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سينتهى من مشروع قانون الإدارة المحلية الدورة القادمة لدور الانعقاد الخامس، تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات.

ورحب وكيل مجلس النواب بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب بشأن اتمام انتخابات المحليات، مؤكدا أن الدوله فى أشد الاحتياج للمحليات وهى تمثل قافلة التنمية فى مصر.

واعتبر وكيل مجلس النواب،أن وجود المجالس الشعبية المحلية يخفف الضغط على البرلمان فى القيام بالدور النيابى أو المحليات، مشيرا أن تأخر إقراره يأتى نظرا لأنه قانون مهم للغاية وكان يحب علينا مراجعه كل ما يتعلق به حتى يخرج فى صوره تليق ببناء مصر الحديثة.

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وتابع قائلا: "أهم ما يعيق التنميه فى مصر الروتين واللامركزية وهو ما يجعلنا نحتاج للقانون بقوة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال مؤتمر الشباب أن الدولة حريصة على عقد انتخابات المحليات بأسرع وقت ممكن.