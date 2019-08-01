نجمة “باب الحارة” تودع الحياة في حادث مؤلم..عطلة صيفية تتحول إلى مأتم

توفيت الفنانة السورية الشابة راما شاهين، يوم الثلاثاء، جراء تعرضها لحادثة سير، لتودع الحياة وهي في سن 18 سنة.
وتعرضت نجمة المسلسل الشهير”باب الحارة”، لحادثة سير أثناء توجهها إلى لبنان لقضاء عطلتها الصيفية رفقة أصدقائها، لتودع الحياة بعد أيام قضتها في حالة غيبوبة داخل أحد مستشفيات دمشق.
وبدأت نجومية راما شاهين بعد مشاركتها في الجزء العاشر من المسلسل السوري الشهير عربيا “باب الحارة”، والذي عرض رمضان الماضي.
وولدت الفنانة الراحلة سنة 2001، واختارت التوجه نحو الفن في مسارها الدراسي، إذ درست التمثيل وفن الرقص والغناء في لندن.
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