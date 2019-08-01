هام للطلبة الجدد.. وزارة التعليم تطلق خدمة إلكترونية جديدة للإستفادة من السكن الجامعي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق خدمة جديدة خاصة بالإيواء موجهة للطلبة الجامعيين الجدد.

وكشفت الوزارة، في بلاغ مشترك مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية المشرف على تسير الأحياء الجامعية، عن إطلاق منصة إلكترونية تم إعدادها لتقديم طلبات الترشيح للإستفادة من السكن الجامعي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني logement.onousc.ma .

وسيكون التسجيل بهذه المنصة الجديدة لفترة تمتد من اليوم الخميس 1 غشت إلى غاية السادس منه شتنبر 2019، على أن يتم الإعلان على مستوى الأحياء الجامعية، عن أسماء الطلبة الذين تم انتقاؤهم، لكي يتقدموا للإدلاء بالوثائق الإدارية الضرورية لإتمام عملية التسجيل.

أما بخصوص طلبات الترشيح للإستفادة من السكن الجامعي الخاصة بطلبة سلكي الماستر والدكتوراه، فأعلنت الوزارة أنه سيتم إيداعها مباشرة على مستؤوى الأحياء الجامعية المعنية.