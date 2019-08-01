الوداد يحد من “نزيف النجوم”.. أقنع الحداد بالبقاء ومدد عقده مع امتيازات مالية

تمكن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، من إقناع اللاعب اسماعيل الحداد، أبرز نجوم الفريق، من أجل البقاء في الفريق الأحمر، لموسم جديد، وذلك من أجل الحد من نزيف النجوم، والوقوف في وجه عدد من الأندية الخليجية، التي كانت ترغب في التعاقد معه.

ونجح النادي الأحمر، في تمديد عقد الحداد، لموسم آخر، إلى غاية يونيو 2021، مع الاستفادة من امتيازات مالية جديدة، ليقف بذلك في طريق نادي الفيصلي السعودي، الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب.

ويرغب الوداد في الحفاظ على أبرز نجومه، حتى يظهر بالمستوى اللائق الموسم المقبل، الذي ينافس فيه على العديد من الواجهات المحلية، العربية، والقارية.

جدير ذكره، أن بطل المغرب، فرط في نجمه الآخر محمد أوناجم هذا الصيف، وذلك بعد أن انتقل إلى نادي الزمالك المصري.