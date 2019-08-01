فنان عربي شهير يسأل الشعراوي هل الفن الحرام؟ هكذا أجابه

كشف الفنان المصري الشهير يوسف شعبان، مؤخرا، رد الشيخ المصري الشهير محمد الشعراوي عليه، عندما سأله هل الفن حرام؟

وقال شعبان، في حوار مع موقع “اليوم السابع” المصري، إنه كان يقف على خشبة المسرح القومي في عرض لمسرحية “دماء على ستار الكعبة”، وفوجئ بوجود الشيخ الشعراوي بين الجمهور في الصف الأمامي، ولم يصدق الأمر، خصوصا أن معلومات متداولة كانت تشير إلى أن القرضاوي يحرم الفن ويدعو الفنانات للاعتزال.

وأضاف يوسف شعبان: “بعد انتهاء العرض وإغلاق الستارة أسرعت أنا والفنانة سميحة أيوب لنسلم عليه، فوجدناه يرفع يده ويدعو لنا بالتوفيق”.

وأضاف شعبان أنه سأل الشعراوي قائلا: “يا شيخ يقولون إنك تحرم الفن وتدعو الفنانات للاعتزال”، فأجاب الشيخ بأن الفنان الموهوب يكون واثقا من فنه وموهبته ولا يحتاج أن يلجأ لشيخ ليقول له هذا صح أو هذا خطأ، وعندما تأتيني فنانة مترددة ولا تثق في موهبتها وتسألني هل اعتزل وأتحجب؟ أقول لها اتحجبي واعتزلي.. وضحك مضيفا: “على الأقل أبعدها عنكم”.

يذكر أن الشعراوي سبق وأن شغل منصب وزير الأوقاف في مصر، علما أنه يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث.