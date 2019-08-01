تنسيقية طلبة الطب تحذر: الطلبة مهددون بالحرمان من المنح واللجنة الحكومية بعيدة عن التوصل لحل

من جديد، يتجه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان نحو التصعيد في وجه الحكومة، بعد خمسة أشهر من بداية أزمتهم، متهمين المسؤولين بالتضييق على الطلبة بأساليب جديدة.

وقال عضو تنسيقية الطلبة، أيوب أبو بيجي، في ندوة صحافية نظمت اليوم الخميس، إن طلبة الطب يواجهون اليوم خطر الحرمان من منح الاستحقاق التي يتلقونها، بسبب حرمانهم من الشواهد الجامعية من طرف كليات الطب، موضحا أن أطرافا تحدثت عن تعليمات وجهت للكليات لمنع الشواهد عن الطلبة، ما يهدد بحرمانهم من المنح الجامعية التي يتلقونها.

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وعن اللقاءات التي جمعت الطلبة باللجنة القطاعية التي تضم ست قطاعات حكومية، يقول الطلبة إنه تم تعليق جميع الاحتجاجات من باب إعطاء فرصة للوصول لحل، غير أن اللجنة، حسب قولهم، تناقش قضايا كبرى خارج الملف المطلبي للطلبة، ولا تضع حل قضية طلبة الطب ضمن أولوياتها.

وأوضح الطلبة أن هذه اللجنة التي تض عددا من الوزارات، يرأسها جامع المعتصم، المسؤول في ديوان رئيس الحكومة، وهي الآن تتجه نحو توسيع أعضائها بفتح الباب أمام هيئات الأطباء والأطباء المقيمين، غير أن مهلة نشأتها ستنتهي في شهر شتنبر، دون حلول تذكر.

ولم ينكر الطلبة أن لجنة المعتصم تناقش إشكالات كبيرة في ممارسة مهنة الطب والتكوين، إلا أنها لا تتجه نحو حل قريب للأزمة.