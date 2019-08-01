عاجل.. الـ”كاف” يصدر بلاغا رسميا حول قرار “الطاس” ويؤكد: “سنعيد المباراة إذا لزم الأمر”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل قليل، عقده اجتماعا في أقرب الآجال، من أجل اتخاد قرار بخصوص قضية نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، أو ما بات يعرف بـ”فضيحة رادس”، وذلك على هامش قرار لجنة التحكيم الرياضية “طاس”، أمس الأربعاء.

وأكد الاتحاد القاري للعبة، في بلاغ رسمي، له، قبل قليل، بأنه تلقى “الحكم الجزئي” لمحكمة التحكيم الرياضية، والقاضي برفض قرار اللجنة التنفيدية لـ”الكاف” الأخير، والمتمثل في إعادة مباراة الإياب، في ملعب محايد.

وجاء في البلاغ بأن ” محكمة الطاس، تركت للجان المختصة في الاتحاد الإفريقي، سلطة اتخاد القرارات التأديبية، بما فيها إعادة المباراة، إذ الزم الأمر”.

وعليه، فإن اللجان المختصة في الاتحاد القاري، ستعقد اجتماعا في أقرب الأوقات من أجل اتخاد قرار بشأن الملف، وستخطر به الأطراف المعنية في الوقت المناسب.