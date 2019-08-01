مصرع شاب خلال زيارته لمصنع بالجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب في الثلاثينيات من العمر بعد ظهر اليوم الخميس، مصرعه متأثرا بالجروح التي أصيب بها بوقت لاحق اليوم في مصنع بالمنطقة الصناعية الواقعة بالمجلس الإقليمي الجليل الأسفل.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح في مصنع بالمنطقة الصناعية "كدمات هجليل"، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى مكان الحادث وقدم الإسعافات الأولية للشاب الذي وصفت جراحه بالخطيرة جدا.

وتم نقل الشاب الجريح على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، فيما تم تبليغ الشرطة التي شرعت وبالتعاون مع طاقم وزارة النصاعة والتجارة التحقيق في ملابسات الحادث، علما أن الشاب أتى لزيارة المصنع.

وبلغ عدد العمال الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم 30 عاملا.

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وكان الشاب قيس سنان خطيب (22 عاما) من مدينة قلنسوة، قد لقي مصرعه، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في مدينة "بيتاح تكفا" قبل نحو أسبوعين.

كما لقي عامل فلسطيني (36 عاما) مصرعه في حادث عمل بمدينة "ريشون لتسيون"، بعد انهيار التراب عليه خلال أعمال حفريات.