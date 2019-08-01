"سانا": صاروخ إسرائيلي يستهدف منطقة القنيطرة السورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن إسرائيل شنت عدوانا جديدا في سورية اليوم، الخميس. وقالت الوكالة إن صاروخا إسرائيليا استهدف تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي "والأضرار مادية فقط".

وسربت إسرائيل عبر قناة الحدث التابعة لقناة العربية السعودية أن الهجوم الصاروخي جاء في أعقاب رصد نشاط لحزب الله في المنطقة. إلا أن الجيش الإسرائيلي يرفض التعقيب أو التطرق للتقارير حول هذا الهجوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي هجمات عديدة مؤخرا في الأراضي السورية، وبينها هجوم استهدف منطقة تل الحارة في محافظة درعا في جنوب سورية، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وتتذرع إسرائيل بعدوانيتها هذه بأنه تنشط في المناطق المستهدفة في سورية قوات لإيران وحزب الله وميليشيات موالية لإيران، أو بوجود أسلحة تعتزم إيران نقلها إلى حزب الله في إيران.