التجمع: انتخاب أبو شحادة بالمركز الثالث ومنير رابعا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتخب المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي في مؤتمره الذي عقده، اليوم الخميس، في الناصرة، الدكتور سامي أبو شحادة من يافا بالمركز الثالث بقائمة الحزب لانتخابات الكنيست، فيما تم اختيار غسان منير من اللد للمكان الرابع، كونه المرشح الوحيد الذي تنافس على المقعد الرابع.

ويأتي المؤتمر الاستثنائي لاستكمال قائمة الحزب للانتخابات الكنيست ضمن القائمة المشتركة، وذلك بعد إعلان كل من مازن غنايم ومحمد أغبارية الانسحاب وعدم الترشح للكنيست.

وتنافس على المكان الثالث في قائمة الحزب كل من: جمعة الزبارقة الذي حصل على 39.6% من أصوات المؤتمر وسامي أبو شحادة الذي حصل على 60.2%.

وتم اختيار غسان منير، وهو المرشح الوحيد على المكان الرابع، حيث سيتم تسليم قائمة التجمع للمشتركة من أجل تقديم قائمة المشتركة إلى لجنة الانتخابات المركزية.

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يشار إلى أن أبو شحادة ومن خلال نشاطه ترأس وشارك بإدارة مؤسسات عديدة منها: دارنا، جمعية الثقافة العربية، مركز مدى، زوخروت، شبابيك، مسرح السرايا وغيرها، وكتبت مقالات أكاديمية كثيرة في ثلاث لغات حول مجاله البحثي والعلمي: يافا في العصر الحديث والفلسطينيون في الداخل.

ولعل أبرز الإنجازات في يافا التي شارك بها أبو شحادة مؤخرا دخول قائمة عربية المجلس البلدي في يافا تل أبيب بتحقيق نجاح غير مسبوق بالحصول على أكثر من 6 آلاف صوت، أدخلت الناشط عبد أبو شحادة المجلس البلدي وأعادت التجمع ليكون لاعبا قويا أيضا في تل أبيب وقادر على التأثير بشكل فعلي على السياسات والقرارات التي تخص يافا والعرب في المركز.