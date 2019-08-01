مقتل 7 من قوات الأمن العراقية بهجومين لـ"داعش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، إن سبعة على الأقل من قوات الأمن قتلوا وأصيب 16 آخرون ليل الأربعاء، في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم "داعش".

وأضافت الشرطة أن ثلاثة من أفراد قوات الحشد الشعبي وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وتنضوي تحت لواء قوات الحشد الشعبي فصائل مسلحة معظمها مدعومة من إيران، وهي تابعة من الناحية الرسمية لرئيس الوزراء.

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وقال مصدر في قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم (الأسايش) والتابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، إن هجوما منفصلا بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل، وأدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش وإصابة 14 آخرين.

ولم يعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن أي من الهجومين.