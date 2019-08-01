ارتفاع الطلب العالمي على الذهب يصل 2181 طنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، ارتفاع الطلب على الذهب في العالم بالنصف الأول من 2019، لأعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 2181 طنا.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن الطلب على المعدن الأصفر نما بنسبة 8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 1123 طنا.
وأرجع المجلس الارتفاع، إلى المشتريات القياسية للبنوك المركزية حول العالم، وتدفقات صناديق الاستثمار لزيادة حيازتهم من الذهب.
وذكر التقرير أن البنوك المركزية حول العالم أضافت 374.1 طنا إلى احتياطات الذهب الرسمية خلال النصف الأول، بأعلى وتيرة منذ 2010.
و"مجلس الذهب العالمي" هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.
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