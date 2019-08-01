اندلاع حريق في المنصور غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أربع فرق تابعة للدفاع المدني طوقت نيراناً اندلعت بمساحة من الحشائش والقصب وأبعدت الخطر عن دائرة البلدية ضمن حي دراغ في منطقة المنصور".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النيران التهمت عجلات متروكة تابعة لدائرة البلدية"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تكافح الحريق".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لا سيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.