أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، باندلاع حريق قرب دائرة بلدية في منطقة المنصور غربي بغداد، مبيناً أن النيران التهمت عجلات متروكة تابعة للدائرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أربع فرق تابعة للدفاع المدني طوقت نيراناً اندلعت بمساحة من الحشائش والقصب وأبعدت الخطر عن دائرة البلدية ضمن حي دراغ في منطقة المنصور".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النيران التهمت عجلات متروكة تابعة لدائرة البلدية"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تكافح الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لا سيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النيران التهمت عجلات متروكة تابعة لدائرة البلدية"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تكافح الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لا سيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في المنصور غربي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.