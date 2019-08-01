'فيفا' يهنئ الشرطة لحصوله على لقب الدوري الممتاز

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2019-08-01 | 14:08
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هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتينو، نادي الشرطة بعد تتويجه بلقب الدوري العراقي الممتاز لموسم 2018/ 2019.
وتوج القيثارة الخضراء باللقب للمرة الخامسة في تأريخه، برصيد 89 نقطة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 8 وخسر في 3.
وهنأ انفانتينو في كتابه جميع العاملين بالنادي من كادر تدريبي ولاعبين وإداريين، مبيناً أن "الإنجاز جاء بجهد كبير من قبل الجميع".
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