السفير الأميركي لوزير الزراعة: نرغب بتصدير مقطعات الدواجن إلى العراق

وقال وزير الزراعة صالح الحسني خلال لقائه بتولر، بحسب بيان لوزارة الزراعة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة على استعداد للتعاون مع الجانب الأميركي في مختلف المجالات الزراعية بما يؤدي إلى استمرار التطور الحاصل في القطاع الزراعي".وأضاف الحسني، أن "هناك فرصاً استثمارية ضمن دائرة الاستثمارات الزراعية وحسب التعليمات النافذة" .

من جانبه، أبدى السفير الأميركي ماثيو تولر، "استعداد بلاده للاستثمار في العراق واستقدام وفد من المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية ناجحة خلال الفترة المقبلة".

وتابع، أن "هناك رغبة لدى بلاده في تصدير مقطعات الدواجن ومصنعاتها إلى العراق"، مستفسراً عن "الضوابط المعمول بها وإمكانية تقديم بعض التسهيلات".