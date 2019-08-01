أبدى السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، الخميس، استعداد بلاده للاستثمار في العراق وتصدير مقطعات الدواجن له.
وأضاف الحسني، أن "هناك فرصاً استثمارية ضمن دائرة الاستثمارات الزراعية وحسب التعليمات النافذة" .
من جانبه، أبدى السفير الأميركي ماثيو تولر، "استعداد بلاده للاستثمار في العراق واستقدام وفد من المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية ناجحة خلال الفترة المقبلة".
وتابع، أن "هناك رغبة لدى بلاده في تصدير مقطعات الدواجن ومصنعاتها إلى العراق"، مستفسراً عن "الضوابط المعمول بها وإمكانية تقديم بعض التسهيلات".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأميركي لوزير الزراعة: نرغب بتصدير مقطعات الدواجن إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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