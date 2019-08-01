بالصور.. تسليم رفات 80 جنديا قضوا خلال الحرب العراقية الايرانية

اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الخميس، ان العراق وايران تسلما رفات جنود لهما قضوا خلال حرب الثمانينيات.

وقال اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسليم رفات جنود قضوا خلال الحرب العراقية الايرانية من الجانبين العراقي والايراني"، مبينا انه "تم تسليم رفات ٥٤ جنديا عراقيا من جهة ايران للحكومة العراقية، فيما تم تسليم رفات ٢٦ جنديا من الجهة العراقية الى الحكومة الايرانية".

واضافت ان "تسليم الرفات تم بحضور مسؤولين من الحكومتين العراقية والايرانية ومندوبين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منفذ سومار الحدودي مع إيران بناحية مندلي في محافظة ديالى".

Advertisements

وكان منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة شهد عام 1996 إجراء أول تبادل لرفات عسكريين سقطوا خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وتم من خلال المنفذ منذ ذلك الحين وحتى الآن اجراء 33 عملية تبادل، 13 منها نفذت بعد عام 2003، إذ تسلم العراق اجمالاً رفات 2302 عسكرياً عراقياً، في حين تسلمت إيران منه رفات 1807 من جنودها، العديد من رفاتهم عثر عليها في قضاء الفاو.