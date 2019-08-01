"الحرية والتغيير" تكشف عن مخطط إخواني تخريبي بالسودان

كشفت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير في السودان عن مخطط تقوده عناصر إخوانية تابعة للنظام السابق لاختراق المتظاهرين وجرهم للعنف والتخريب.

وقالت اللجنة، في بيان، إن المخطط الإخواني الذي تقوده ما تسمى بـ"كتائب الظل" يقضي باختراق مجموعات من الثوار وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم.

وأشارت اللجنة إلى أنها علمت من مصادرها عن قيام النظام السابق بتوزيع أسلحة نارية لبعض هذه المجموعات.

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وأشارت اللجنة إلى أن "هذا المخطط القذر يأتي من النظام السابق لافتعال العنف على نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية".

وشدد البيان على أن "هذه محاولة لجر البلاد لدائرة العنف بغرض قطع الطريق أمام ثورة شعبنا العظيم من الوصول إلى أهدافها وفق إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه الجماهير".

وشدد البيان على أن مليشيات النظام وكتائبه وقياداته السابقة والحالية ظلوا يقرأون من الصفحة نفسها البالية المهترئة، والتي مزقتها جماهير الشعب السوداني الثائرة المتمسكة بسلميتها رغم العنف والبربرية والوحشية المستمرة.

تأتي تحذيرات الحرية والتغيير بالتزامن مع مواكب احتجاجية تنطلق، الخميس، للمطالبة بالقصاص لقتلى الاحتجاجات.