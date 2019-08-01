حملة قانونية أمريكية ضد شيخ قطري متهم بالاحتيال

تستعد النائبة الأمريكية السابقة إليانا روس لاتينين لإطلاق حملة ضغط، بالنيابة عن مجموعة "سويفتهولد فاونديشن"، لتأمين الحصول على تعويضات مالية من شيخ قطري متهم بالاحتيال عليها.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن النائبة التي انضمت لشركة المحاماة الأمريكية الدولية "أكين جمب" بعد مغادرتها الكونجرس في يناير/كانون الثاني، تعمل لصالح مجموعة "سويفتهولد فاونديشن" في قضية ضد الشيخ القطري فهد بن أحمد بن محمد بن ثاني آل ثاني المتهم بالاحتيال.

وأوضحت المجموعة أن الشيخ القطري وشركته "فاست تريدينج جروب" احتالا عليها بعد حصولهما على سندات بقيمة 900 مليون دولار عام 2009، وانتهكا الاتفاق بتنصلهما من الوفاء بشروطه.

ورفعت المجموعة دعوى قضائية بالمحكمة العليا البريطانية للحصول على تعويضات من الشيخ القطري وشركته.

وحكمت المحكمة في النهاية لصالح المجموعة بتعويضات بقيمة 6 مليارات دولار يدفعها الشيخ القطري وشركته.

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وأشار موقع "فلوريدا بوليتيكس" إلى أن روس لاتينين يمكنها التواصل مع البيت الأبيض للضغط على قطر لدفع التعويضات.

وأوضحت النائبة السابقة أنه حان الوقت لتصحيح الأخطاء، وأن قطر تحتاج لرؤية تطبيق هذا الحكم بما يتماشى مع المعايير القضائية المقبولة دوليًا، بدون مزيد من التأخير.

وأوضح متحدث باسم مجموعة "سويفتدهولد" أنهم يأملون أن يساعد الفريق الموسع، الذي فاز بالحكم وتولى مهمة الصياغة التنفيذية، في التعجيل بتسوية القضية.

وذكرت المجموعة، عبر موقع خصصته للحديث عن القضية، أنه في سبتمبر/أيلول 2010 رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية ضد "فاست تريدينج جروب" وحصلت على حكم بتعويضات بقيمة 4 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ولاحقًا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أضيف فهد بن أحمد بن محمد إلى حكم المحكمة البريطانية بصفته مدينا.

وفي يوليو/تموز 2018، استأنفت المحكمة البريطانية القضية، وأضافت المستحقات المتراكمة على الحكم، لتصبح القيمة النهائية 6 مليارات دولار.