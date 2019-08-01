كوشنر يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى القاهرة، الخميس، جاريد كوشنر كبير أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، قادما من تل أبيب في إطار جولة لبحث عملية السلام بالشرق الأوسط.



وأفادت مصادر بالمطار أن "كونشر وصل على رأس وفد أمريكي بطائرة خاصة"، ويتوقع أن يجتمع بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق اليوم.

وكان كوشنر زار إسرائيل في وقت سابق لعدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه حول الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد العاهل الأردني لمستشار الرئيس الأمريكي ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، والتشديد على ضرورة ضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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وتأتي جولة كوشنر في إطار الترويج لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017.

ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة، معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.