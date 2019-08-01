انت الان تتابع تضرر العديد من المباني في بلدة أسترالية نائية بسبب زلزال بقوة 5.3 درجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

تعرضت بلدة أسترالية نائية لزلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى إلحاق أضرارا بالعديد من المباني.

وقد ضرب الزلزال صباح اليوم الخميس بلدة "تينانت كريك"، الواقعة في الإقليم الشمالي بأستراليا، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 3 آلاف نسمة.

وذكر مركز العلوم الجيولوجية الأسترالي أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب البلدة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بشعور السكان بالهزات.

ومن جانبه، قال هيو جلانفيل، كبير خبراء الزلازل في مركز العلوم الجيولوجية الأسترالي، لوكالة أنباء "إيه. إيه. بي" الأسترالية: "لدي تقارير بحدوث أضرار طفيفة... ولم تردنا تقارير بحدوث أي شيء ضخم حتى الآن."

وكان زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، هو الأكبر الذي تم تسجيله في أستراليا بمنطقة "تينانت كريك" في عام 1988.