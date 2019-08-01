شكرا لقرائتكم كوشنر في القاهرة لبحث "خطة السلام" مع السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، قادما من إسرائيل، في إطار جولة بالمنطقة تمهيدا لنشر تفاصيل الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي كوشنر خلال زيارته إلى القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عملية السلام في المنطقة.

وكان كوشنر قد زار إسرائيل، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التقى الأربعاء، في عمان، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

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وبحث الجانبان "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وفي معرض بحث الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعاد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية منذ اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017.

ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة، معتبرين أنها ستكون "منحازة بشكل صارخ" لإسرائيل.