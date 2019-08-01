شكرا لقرائتكم العراق.. جدل بسبب عزف النشيد الوطني بـ"الكمان" في كربلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب حفل افتتاح بطولة غرب آسيا، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في محافظة كربلاء جنوب العراق، بجدل واسع في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، بعدما عزفت فتاة النشيد الوطني العراقي بآلة الكمان، والتي رافقها حفل موسيقي راقص.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من الأحزاب وبعض المؤسسات الدينية الشيعية، بسبب "قانون قدسية كربلاء".

فتاة عراقية تعزف السلام الجمهوري على الكمان

كما أعلن ديوان الوقف الشيعي رفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم بسبب تنظيمه افتتاحية بطولة غرب آسيا للعام 2019 التي أقيمت على ملعب مدينة كربلاء الدولي، مخالفة لضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة.

من جهتها قالت الحكومة المحلية في محافظ كربلاء إن "انتقادات وصلت لنا حول بعض الفقرات التي حصلت بحفل افتتاح بطولة غرب آسيا، التي لم يكن لنا أي دور في إعداد برنامجها".