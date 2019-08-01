إعلامي قطري يكشف سبب خروج بلاده من التحالف السعودي على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

تحت عنوان” اليمن مقبرة دول التحالف” نشرت جريدة الشرق القطرية، اليوم الخميس، مقالاً للكاتب القطري الدكتور ربيعة بن صباح الكواري، انتقد فيه العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، مشيداً بالإنسحاب القطري من التحالف.

واشار الكواري الى أن دول التحالف اجتمعت على يد واحدة لمحاربة اليمن ظناً منها ان الحرب لن تأخذ سوى عدة أسابيع.. مشيراً الى تكبد الدول المعادية لليمن مليارات الدولارات دون جدوى باستثناء عودة اليمن الى الوراء.

وقال الكاتب: “أن هذه الحرب الخاسرة.. أثبتت منذ اليوم الأول لشنها بأنها كانت فاشلة وغير مبررة”.. متسائلاً عن سبب قيام الدول العربية بشن حربها على دولة عربية من نفس جلدتها.

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وأكد أن دخول بعض الدول على الخط ساهم في إطالة أمد الحرب وجعلها تمتد لسنوات ، مبيناً أن المستفيد الأول والأخير من هذه الحرب هم غير العرب.

وقال: الكاتب القطري أن الأموال التي أنفقت على حرب اليمن كان بالإمكان أن تحول إلى ميزانية دول التحالف لتنفيذ المشاريع التنموية وإصلاح البنية التحتية لهذه الدول وانفاقها على مشاريعها الوطنية.. ولكن سياسة التخلف السياسي والرجوع إلى حكم الاستبداد جعل من حكومات هذه الدول تتصرف من خلال نظرتها القصيرة التي لا تتضمن أية رؤية ثاقبة لمصالح شعوبهم مع استمرار التطبيل الإعلامي والتطبيل لحرب خاسرة.. وهنا كانت الكارثة مع كل أسف ؟؟!.

واشار الى أن اشتعال مثل هذه الحروب المدمرة تجعل من البلدان العربية محل سخرية لدى الغرب بسبب إهدار المال العام في حروب لا طائل من ورائها..

واختتم مقاله بالاشارة الى دولة قطر التي انسحبت من التحالف ، حيث قال: خروج دولة قطر من دول التحالف وترك هذه الدول تقع في مستنقع الهزيمة في اليمن كانت نتائجه … أكثر إيجابية.. مبيناً أن هذه الدول هي نفسها التي شنت حصارها الجائر ضد قطر في 5 يونيو 2017 م دون رحمة.. وتسببت بذلك في نيل الكراهية من كافة بلدان العالم دون استثناء..