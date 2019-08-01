ترامب منح البرازيل مكانة "الحليف العسكري الرئيسي لأميركا خارج الناتو"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مذكّرة بعثها إلى وزارة الخارجية الأميركية، "منح البرازيل مكانة "حليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة الأميركية خارج حلف شمال الأطلسي- الناتو".
وتتمتّع 17 دولة أخرى، بما فيها إسرائيل ومصر والأرجنتين ونيوزيلندا وتايوان، بهذا الوضع الّذي يُتيح لها الحصول على أسلحة أميركيّة ويسمح بتعاون عسكري إضافي مع واشنطن.
وكان قد كشف ترامب في وقت سابق، عن نيّته العمل على اتّفاقية تجارة حرّة مع برازيليا، لافتًا إلى أنّ "البرازيل شريك تجاري كبير. لديّ علاقة كبيرة مع البرازيل وعلاقة رائعة مع رئيسها".
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