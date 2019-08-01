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وصول كوشنر إلى القاهرة ضمن جولة في المنطقة

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وصل اليوم مستشار الرئيس الأميركي، ​جاريد كوشنر​، إلى ​القاهرة​، ضمن جولة يجريها في المنطقة قادته حتى الآن إلى ​الأردن​ و​إسرائيل​.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، حيث شدد الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة.

فيما كانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر ​تفاصيل​ خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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