وصول كوشنر إلى القاهرة ضمن جولة في المنطقة

وصل اليوم مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، إلى القاهرة، ضمن جولة يجريها في المنطقة قادته حتى الآن إلى الأردن وإسرائيل.
وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، حيث شدد الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فيما كانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.
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