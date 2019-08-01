وصول كوشنر إلى القاهرة ضمن جولة في المنطقة

وصل اليوم مستشار الرئيس الأميركي، ​جاريد كوشنر​، إلى ​القاهرة​، ضمن جولة يجريها في المنطقة قادته حتى الآن إلى ​الأردن​ و​إسرائيل​.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، حيث شدد الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة.

فيما كانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر ​تفاصيل​ خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.