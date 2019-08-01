"آي": إسرائيل تبني 6000 منزل للمستوطنين تزامنا مع زيارة كوشنير

اشارت صحيفة "آي" في تقرير ​القدس​ بعنوان "​إسرائيل​ تبني ستة آلاف منزل للمستوطنين و700 منزل للفلسطينيين"، الى إن إسرائيل وافقت على بناء 700 منزل للفلسطينيين في ​الضفة الغربية​ المحتلة، بينما أصدرت تصاريح بناء ستة آلاف منزل لمستوطنين إسرائيلين. وذكرت أنه يبدو أن الإعلان تزامن مع زيارة ​جاريد كوشنر​، زوج إبنة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط.

واوضحت الصحيفة إن كوشنر بدأ جولة في المنطقة من ​الأردن​ الأربعاء للترويج لخطة إدارة ترامب للدعم الاقتصادي للفلسطينيين تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار. ويأتي التمويل ضمن خطة جديدة للسلام لم تنشر تفاصيلها بعد، ولكنها تلقى رفضا من ​الدول العربية​ كسبيل لإخضاع ​الفلسطينيين​ وإذعانهم عن طريق تقديم رشى.

ولفتت الى إن التصاريح الجديدة تم منحها للبناء فيما يعرف بالمنطقة "سي"، التي تشكل 60 في المئة من الضفة الغربية حيث تتركز معظم المستوطنات اليهودية.

واوضحت أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تصاريح بناء عشرات الآلاف من المنازل للمستوطنيين ولكن تصاريح البناء للفلسطينيين نادرة للغاية.