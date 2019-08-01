محلل سياسي إيراني للنشرة: فرض أميركا عقوبات على ظريف هو فعل العاجز

رأى المحلل السياسي ال​إيران​ي ​حسين ريوار​، في حديث مع "النشرة"، أن "القرار الأميركي بفرض ​عقوبات​ على وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ هو دليل على فشل دبلوماسي أميركي جديد ويؤكد عدم رغبة ​واشنطن​ بالحوار"، لافتاً إلى أن "ما قامت به ​أميركا​ هو فعل العاجز".

وأشار ريوار إلى أن "إعلان ​طهران​ نيتها الخروج من ​الاتفاق النووي​ ليس تهديداً فقط بل هي جادة بذلك، فلا يعقل أن تلتزم وحدها بالاتفاق بينما تقوم الدول الأوروبية بالتهرب من التزاماتها"، لافتاً إلى أن "الاتفاق يحتوي على 11 بنداً على الدول الأوروبية الالتزام بها الا انها لم تلتزم بواحد حتى اليوم".

وبما يخص موضوع ناقلات ​النفط​، اعتبر ريوار أن "رفع الحجز عن أي ​ناقلة نفط​ سيؤدي إلى إخراج الناقلة الأخرى"، موضحاً أنه "رغم النفي الرسمي، إلا أن المطروح اليوم هو أن تطلق إيران ناقلة النفط البريطانية مقابل إطلاق ​بريطانيا​ لناقلة النفط الإيرانية".