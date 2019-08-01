اعتبر النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أن "الحظر الاميركي ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف دليلا على اللامنطقية والعجز في القول والعمل"، مشيداً بـ"قدرات ظريف الدبلوماسية".
ورأى أن "فرض الحظر على ظريف بانه دليل، قبل كل شيء، على اللامنطقية والعجز في القول والعمل"، مشيراً إلى أن "من يدعي بانه يريد الحوار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بلا شروط يفرض الحظر على مسؤول ومندوب ايران القوي في الحوار ".
ولفت إلى أن "السياسة ليست على الدوام ساحة للغطرسة والبلطجة بل تكون احيانا ساحة لتقييم الادعاءات"، مشيراً إلى أن "عمل ترامب كان اختبارا له وكشف عن افتضاحه والسياسة المشوبة بالغش التي يمارسها".
كانت هذه تفاصيل خبر جهانغيري: الحظر ضد ظريف دليل على اللامنطقية والعجز في القول والعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.