جهانغيري: الحظر ضد ظريف دليل على اللامنطقية والعجز في القول والعمل

اعتبر النائب الاول للرئيس ال​ايران​ي ​اسحاق جهانغيري​ أن "الحظر الاميركي ضد وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ دليلا على اللامنطقية و​العجز​ في القول والعمل"، مشيداً بـ"قدرات ظريف الدبلوماسية".

ورأى أن "فرض الحظر على ظريف بانه دليل، قبل كل شيء، على اللامنطقية والعجز في القول والعمل"، مشيراً إلى أن "من يدعي بانه يريد الحوار مع ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية بلا شروط يفرض الحظر على مسؤول ومندوب ايران القوي في الحوار ".

ولفت إلى أن "​السياسة​ ليست على الدوام ساحة للغطرسة والبلطجة بل تكون احيانا ساحة لتقييم الادعاءات"، مشيراً إلى أن "عمل ترامب كان اختبارا له وكشف عن افتضاحه والسياسة المشوبة بالغش التي يمارسها".