موقع أميركي: دعوات ترامب لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران تواجه بالحذر

اعتبر موقع "وان ديفنس" أن "دعوات إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لتشكيل جبهة موحدة ضد ​إيران​ تواجه بالحذر"، مشيراً إلى "كلام وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بتاريخ 19 تموز الماضي عقب احتجاز إيران ناقلة ​النفط​ البريطانية، إذ قال بومبيو وقتها إن ​بريطانيا​ هي المسؤولة عن حماية سفنها".

ورأى أن "لا أحد يستجيب للدعوات الأميركية لإنشاء تحالف دولي بحري، وأن بريطانيا مثلاً تحاول إنشاء تحالف آخر مستقل في ​الخليج الفارسي​"، مشيراً إلى أن "بريطانيا حققت نجاحاً أكبر من ​الولايات المتحدة​ حتى الآن"، لافتاً إلى أن "دولاً مثل ​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​الدنمارك​ ابدت اهتماماً بالطرح البريطاني".

ولفت إلى أن "هذه التطورات قد تصب لصالح إيران، وأن عدم قدرة الولايات المتحدة على إنشاء تحالف في الخليج الفارسي يساهم في إبعادها عن حلفائها ويشجع أيضاً كلّاً من ​الصين​ و​روسيا​".