ترامب: رئيس الفدرالي"جيروم باول" خذلنا بخفض معدلات الفائدة

اشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى إن رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول قد خذله بخفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكنه على الأقل أنهى التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا.

واشار ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جيروم باول ومجلس الفدرالي هو أن هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري ​الصين​ و​الاتحاد الأوروبي​ ودول أخرى حول العالم.