روحاني: ايران اكتفت ذاتيا بانتاج الديزل والبنزين وانضمت للمصدرين

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج البنزين والديزل، وانضمت لمصدري هذين المنتجين، موضحاً أن "ايران حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع المشتقات النفطية، وبرغم الحظر تشهد تحولا كبيرا في مجال الاستيراد والتصدير".
وبيّن أن "ايران باتت تمتلك حصة ممتازة في استخراج النفط والغاز من الحقول المشتركة مع دول الجوار".
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