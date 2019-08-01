التايمز: مقتل نجل اسامة بن لادن "حمزة"

اشارت صحيفة "التايمز" في تقرير بعنوان "مصادر أميركية تقول إن نجل حمزة بن لادن مات"، الى إنه يُعتقد أن حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن، قٌتل عن 30 عاما، حسبما قال مسؤولون أميركيون.
ولفتت الصحيفة البريطانية الى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن مكافأة تبلغ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن حمزة بن لادن، ولكن المسؤولين يعتقدون الآن أنه قٌتل قبل الإعلان عن هذه المكافأة. وذكرت أن حمزة بن لادن وُلد عام 1989 قبل نفي والده من السعودية، ولاحقا أقام مع والده في السعودية.
ولم يكن حمزة بن لادن في مجمع والده في ابوت أباد في باكستان، حين شنت الولايات المتحدة هجومها، الذي قتل فيه والده في أيار 2011. وفي وقت الهجوم كان حمزة في طريقه لمقر والده، وكان من المزمع أن يكون معه في مقره في غضون أيام.
وبعد ذلك بأربعة سنوات ظهر حمزة بن لادن في أول تسجيل صوتي له لتنظيم القاعدة، مما يشير إلى أنه كان يتم إعداده لقيادة التنظيم. ولكن آخر تسجيل صوتي له ظهر في العام الماضي.
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