الحرس الثوري: إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ ضدنا ستواجه المقاومة بالمنطقة

أكد النائب السياسي لقائد الحرس الثوري ال​إيران​ي يد الله جواني إنه "في حال ارتكبت ​واشنطن​ أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة".

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