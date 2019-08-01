الحريري أصدر مذكرتين بالتعطيل في عيدي الاضحى المبارك وإنتقال السيدة العذراء

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة يومين لمناسبة ​عيد الأضحى​ المبارك بتاريخ 10و11 ذو الحجة 1440 هجري، وذلك وفق إعلان ​دار الفتوى​ للأول من ذو الحجة، وإعلان ​المجلس الشيعي​ الاعلى للأول من ذو الحجة. وفي حال تطابق توقيت وقوع يوم العيد في ذات اليوم، يكون الإقفال يومين فقط.

كما اصدر الحريري مذكرة ثانية، تضمنت إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الموافق في 15اب، لمناسبة عيد إنتقال ​السيدة العذراء​.