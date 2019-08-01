أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة يومين لمناسبة عيد الأضحى المبارك بتاريخ 10و11 ذو الحجة 1440 هجري، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من ذو الحجة، وإعلان المجلس الشيعي الاعلى للأول من ذو الحجة. وفي حال تطابق توقيت وقوع يوم العيد في ذات اليوم، يكون الإقفال يومين فقط.
كما اصدر الحريري مذكرة ثانية، تضمنت إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الموافق في 15اب، لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري أصدر مذكرتين بالتعطيل في عيدي الاضحى المبارك وإنتقال السيدة العذراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.