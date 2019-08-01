البخاري من المطار: تأشيرات الحج بلغت حتى صباح اليوم 20 ألفا منها 10 آلاف للبنانيين

أعلن السفير السعودي وليد البخاري خلال توزيع طلائع أفواج حجيج بيت الله الحرام في ​بيروت​ الدولي، "أنه بلغت تأشيرات الحج الى ​المملكة العربية السعودية​ حتى صباح هذا اليوم 20 ألف تأشيرة، منها 10 آلاف خصصت ل​لبنان​يين".

واشار البخاري الى "ان عدد المصطافين السعوديين بعد رفع حظر السفر الى لبنان بلغ 55 ألفا ".