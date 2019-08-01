أعلن السفير السعودي وليد البخاري خلال توزيع طلائع أفواج حجيج بيت الله الحرام في بيروت الدولي، "أنه بلغت تأشيرات الحج الى المملكة العربية السعودية حتى صباح هذا اليوم 20 ألف تأشيرة، منها 10 آلاف خصصت للبنانيين".
واشار البخاري الى "ان عدد المصطافين السعوديين بعد رفع حظر السفر الى لبنان بلغ 55 ألفا ".
كانت هذه تفاصيل خبر البخاري من المطار: تأشيرات الحج بلغت حتى صباح اليوم 20 ألفا منها 10 آلاف للبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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