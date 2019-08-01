قائد الجيش من بعبدا: ثقة الشعب اللبناني تعوض ما تعجز عنه الموازنات

أكد قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ أن "ثقة ​الشعب اللبناني​ ومحبته كما جيوش الدول الصديقة يعوض ما تعجز عنه الموازنات في تخصيص ما يكفي للجيش من حاجاته ومتطلباته العسكرية والتدريبية واللوجستية".

وفي كلمة له خلال زيارته رئيس الجمهورية على رأس وفد من كبار ​ضباط الجيش​، توجه قائد الجيش الى الرئيس عون، مؤكدا انه "في خطاب قسمكم عاهدتم المؤسسة العسكرية الوقوف الى جانبها، فكنتم على قدر الوعد، لا تبخلون بجهد، ولا تقصرون بمسعى في سبيل تعزيز قدراتها ودعمها، حتى في غمرة استهدافها معنويا، وفي مشاركة ابنائها لحظات النصر كما لحظات الشهادة، وعهد منا بأن تبقى المؤسسة العسكرية قبلة انظار اللبنانيين ومدعاة فخرهم، ووعد بان تبقى صمام الامان والحضن الجامع لكل ابناء الوطن".

ورأى قائد الجيش أن "سلاحنا ليس فقط عسكريا، انما ايمان بقضية ممهورة بالدم منذ اللحظة الاولى لارتدائنا البزة العسكرية، فسلاحنا هو ايضا ارادة صلبة ومحبّة شعب آمن بان جيشه وحده، هو الكفيل بالمحافظة على كرامته وسيادته".