سانا: اعتداء اسرائيلي بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي والأضرار مادية

افادت وكالة "سانا" السورية عن "اعتداء اسرائيلي ب​صاروخ​ على تل بريقة في رسم السد بريف ​القنيطرة​ الغربي"، مشيرة إلى أن "الأضرار مادية فقط".

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